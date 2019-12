Les gourmandises de Julie Massicotte

Pour mon spécial du temps des Fêtes, j’ai demandé à des personnalités québécoises de me livrer leurs coups de cœur gourmands. Troisième article d’une série de six.

C’est dans l’un des meilleurs restaurants de sushis au Québec, Sushizo pour ne pas le nommer, que m’attend la chanteuse trifluvienne Julie Massicotte. Celle qui participe au spectacle Les Immortels et qui roule actuellement son spectacle solo en hommage à Ginette Reno partout au Québec est une vraie épicurienne.« Manger, c’est un acte de foi. Il y a quelque chose de spirituel dans la nourriture. Ce n’est pas juste l’action de manger, il y a toute la préparation et tout l’amour qu’on y met », explique Julie Massicotte.

CARRÉ BLANC

Photo courtoisie

À Trois-Rivières, la boulangerie trifluvienne Le Panetier est reconnue pour ses bons pains. Selon Julie, son carré blanc est un incontournable. Fait à la main, ce pain moelleux accompagne merveilleusement bien tous les plats. Et signe que les affaires vont bien, l’équipe ouvrira prochainement une deuxième succursale.

« Le Carré blanc est un pain qui est associé à ma mère, Ghislaine. J’apporte un carré blanc et je le mange avec elle. C’est notre moment à nous. Ma mère, tu ne peux pas lui faire plus plaisir que de l’emmener dans une boulangerie. Elle capote sa vie. »

GRUYÈRE EN GRAINS

Photo courtoisie

Au Québec, le fromage cheddar en grains (ou en crottes), on connaît ça. Mais voilà que la Fromagerie Hamel a décidé d’offrir une version différente : du gruyère en grains. Mis à part son côté plus goûteux, sa texture est beaucoup plus fondante. Tout pour réinventer la poutine.

« Ma meilleure amie habite en Suisse ; et quand j’en mange, c’est comme si j’étais avec elle. »

CROISSANTS AU FROMAGE

Photo courtoisie

Située à Carleton-sur-Mer, Julie craque pour leurs croissants au fromage conçus à partir d’une délicieuse pâte feuilletée. L’entreprise y ajoute un ingrédient important : du cheddar fort. De quoi enivrer vos papilles avec leurs arômes de beurre et de fromage.

« Ce sont les meilleurs croissants au fromage au monde. Ils sont débiles, je les adore. »

Résolution gourmande pour 2019

« Je veux découvrir de beaux restaurants. Me gâter plus et ainsi encourager les artisans qui travaillent fort dans ce domaine. Sinon, avoir le temps d’inviter des amis, deux par deux, question de pouvoir prendre le temps », conclut l’incroyable interprète Julie Massicotte.