L’ITHQ devient partenaire d’une école hôtelière chinoise

MONTRÉAL – L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) a signé une entente de mobilité étudiante et d’enseignement avec une école hôtelière chinoise.

Cette entente signée jeudi s’inscrit dans la nouvelle stratégie d’internationalisation de l’ITHQ, qui s’articule autour de projets d’échange d’enseignants, de stages et de recrutement d’étudiants.

Ainsi, l’école Qingdao vocational and technical college of hotel management (QVTCHM), basée dans la province de Shandong, devient un partenaire à part entière de l’ITHQ. Cette entente a été possible à la suite d’une mission en Chine en octobre dernier à laquelle ont pris part deux représentants de l’ITHQ, qui ont rencontré à cette occasion la direction et des professeurs du QVTCHM.

La stratégie d’internationalisation de l’ITHQ identifiait d’ailleurs la Chine comme un «pays prioritaire», a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

Le partenariat pourra aussi faciliter le partage de connaissances et des meilleures pratiques dans les domaines de formation en gestion hôtelière et de la restauration.

«Cette collaboration nous permettra d'offrir des opportunités inouïes à nos étudiants et professeurs. L'ITHQ a toujours valorisé les expériences à l'international qui sont extrêmement enrichissantes et fédératrices. Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat!» a dit Richard Laroche, directeur principal des études professionnelles, techniques et des affaires étudiantes à l'ITHQ, par communiqué.

Rappelons que le Québec et la province du Shandong ont ratifié en 2008 une entente de coopération multisectorielle.