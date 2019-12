Rimouski remporte un match de fous contre les Foreurs

Jeffrey Durocher et Luka Verreault ont chacun deux buts pour les vainqueurs. Les autres appartenant à Cédric Paré, Isaac Belliveau et Zachary Bolduc. Belliveau a aussi trois passes. Chez les perdants, Nicolas Ouellet a marqué trois fois et Justin Robibas a deux buts et deux passes.

L’Océanic a amorcé le match comme une tornade pour marquer trois buts en moins de quatre minutes. Luka Verreault (3e) a complété un superbe échange à trois avec Cole Cormier et Nathan Ouellet pour ouvrir la marque. Les visiteurs ont ensuite assommé leur adversaire avec deux buts en 14 secondes, des buts de Cédric Paré (29e) et Alexis Lafrenière (19e) sur la même présence. Quelques minutes plus tard, l’Océanic a ajouté un 4e but lorsque la passe de Jeffrey Durocher (7e) a dévié sur un défenseur des Foreurs pour tromper la vigilance du gardien Jonathan Lemieux. Lafrenière a intercepté une passe à la ligne bleue pour s’amener seul devant Lemieux, qu’il a habilement déjoué pour inscrire son 2e but de la période.