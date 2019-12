«Salut 2019!»: cinquante sketches pour résumer l’année

Pour une treizième année, la revue de l’année produite par Les deux colons d’Amérique promet une soirée haute en couleur et hilarante.

Le spectacle «Salut 2019!» est présenté au Monument-National en décembre. Il se déplacera ensuite à Québec et dans quelques autres villes.

«Tout ce que tu as oublié pendant l’année, on vient te le rappeler», lance Jessica Léveillée-Lemay, l’une des comédiennes du spectacle.

«Tous les personnages qu’on s’attend à retrouver dans une revue de l’année – Greta, Trump, François Legault, les politiciens, Safia Nolin, etc. – eh bien ils se retrouvent tous dans la même pièce pendant une heure et demie», répond le comédien et chorégraphe Dominic St-Laurent lorsqu’on lui demande à quoi il faut s’attendre de «Salut 2019!».

Revue de presse

Collée à l’actualité, la revue théâtrale a été pensée pour représenter aussi bien que possible l’année qui se termine.

«C’est une revue de presse, en fait. C’est de voir s’il y a beaucoup d’articles sur l’avortement et Scheer, et bien c’est sûr qu’on va aller là. On essaie d’être le plus complet possible et de traiter d’enjeux d’actualité, mais en regardant qu’est-ce qui se lit dans les journaux», explique Philippe Lemieux, auteur, comédien et initiateur du projet.

«Ça ne se veut pas un pamphlet politique en faveur de quelqu’un ou d’un parti. À la fin du spectacle les gens vont se dire: ¨Qu’est-ce qu’ils pensent ces gens-là?¨ La preuve, c’est que le spectacle est autant apprécié à Montréal qu’à Québec (rires)», ajoute-t-il.

«Salut 2019!» est composée d’une cinquantaine de sketches. On y retrouve des chorégraphies chantées sur les airs de «Mamma Mia!», dont «Mamma Maloi» sur la loi 21. Il y a une rencontre entre Sylvie Fréchette, Andrew Scheer et Vincent Guzzo en Alabama. On a aussi droit aux états d’âme de Ginette Reno et Jésus sur le retrait du crucifix à l’Assemblée nationale.

«Outre les sketches, on a aussi ce qu’on appelle ¨Les nouvelles brèves¨ qui sont comme une enfilade de blagues. S’il y a des sujets qu’on n’a pas pu toucher avec des personnages, on peut juste en glisser là pour y toucher brièvement», indique Jessica Léveillée-Lemay.

Deviner ce qui s’en vient

Même si «Salut 2019!» porte sur l’actualité de l’année qui se termine bientôt, le processus de création commence dès l’été. Comment faire alors pour suivre les aléas de la politique?

«Phil (Lemieux) a un bon flair pour savoir quels genres de thématiques vont coller longtemps», souligne Dominic St-Laurent, un habitué de cette revue théâtrale.

«On répétait un numéro ¨Trudeau minoritaire¨ bien avant l’élection. Il y avait aussi un numéro sur les pesticides bien avant qu’on apprenne qu’il allait y avoir une commission parlementaire sur les pesticides», énumère Philippe Lemieux.

«Au fond, c’est un devin!», lance Jessica Léveillée-Lemay.

Philippe Lemieux avoue cependant commencer à prendre des notes dès janvier. «Pour dix pages qu’on écrit, on en garde une ou deux. Il ne faut pas avoir beaucoup d’ego», laisse-t-il tomber.

Néanmoins, le fondateur du projet ne se lasse pas de sa revue de l’année, d’autant plus que l’événement gagne en importance. «Chaque année, je me dis: ¨On va le refaire!¨ Ça a pris de l’ampleur. Cette année, on est au Monument-National huit soirs, on part en tournée au Québec et c’est diffusé à MAtv», énumère Philippe Lemieux.

La première représentation de «Salut 2019!» au Monument-National a lieu ce vendredi. Elle sera également jouée les 7, 18, 19, 20, 28, 29 et 30 décembre.

Une grosse production

Dominick Gravel/Agence QMI

Préparer une revue de l’année comme «Salut 2019!», qui compte pas moins de cinquante sketches, amène son lot de défis.

«On a une quinzaine de changements de costumes chacun. C’est un marathon! Tout est calculé à la seconde près», avoue la comédienne Jessica Léveillée-Lemay qui participe à cette revue théâtre pour la deuxième année.

«Le show est en évolution jusqu’à la première représentation et il va continuer de l’être jusqu’à la dernière parce qu’on parle de l’actualité. Il faut se préparer sur tous les plans», ajoute Dominic St-Laurent, comédien et chorégraphe.

Ce n’est pas pour rien que les rencontres de production ont commencé au début de l’été et qu’il y a de nombreuses répétitions.

Il faut aussi réussir à bien personnifier les personnalités publiques, afin que les spectateurs puissent comprendre ce qui se déroule sur scène.

«Des fois, on aime se fier à comment on voit la personne dans notre tête et on va vraiment exagérer un trait de personnalité. D’autres fois, quand on la connaît moins ou qu’on veut aller chercher plus de précision, on va aller écouter des vidéos», explique Jessica Léveillée-Lemay.

Heureusement, l’esprit d’équipe et l’entraide sont au rendez-vous pour le groupe de six comédiens de «Salut 2019!».

«On se permet de donner notre avis par rapport à des personnages. On se permet de se conseiller sans trop empiéter sur la job du metteur en scène», indique la comédienne.

«Tommy Joubert et moi, on imitait Ginette Reno et François Legault, raconte Dominic St-Laurent. Lui faisait Ginette et moi je faisais Legault. On dirait que je n’arrivais pas exactement à le faire et j’avais déjà imité Ginette, mais on s’entêtait à le faire comme ça. Un moment donné, on a échangé nos rôles et la magie a opéré. Il a trouvé une façon d’imiter François Legault qui était hilarante et moi j’étais plus confortable à faire Ginette Reno.»

«Je me donne des personnages comme Jésus. Je n’ai pas besoin de l’imiter. On n’a pas trop d’archives disons (rires)», lance quant à lui Philippe Lemieux.