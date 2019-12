Un arrêt d’agir est parfois bénéfique

Je me sers d’une expression bien connue dans les centres jeunesses « arrêt d’agir », pour faire image et bien représenter la contrainte que je me suis imposée pour remettre ma vie sur les rails après plusieurs échecs amoureux. Mon but en vous racontant mon expérience est de faire prendre conscience à certaines personnes, hommes comme femmes d’ailleurs, qu’il faut parfois marquer un temps d’arrêt dans le tourbillon de la vie pour mettre le doigt sur les raisons qui font qu’on va d’échec en échec dans une, ou des sphères de notre existence.

Dans mon cas, il s’agissait de ma vie amoureuse. Je suis une fille dynamique et spontanée. J’avais toujours besoin que tout roule à 100 milles à l’heure, que ma vie poppe sans arrêt comme une bouteille de champagne, et je n’avais jamais pris le temps de me poser les questions de base pour savoir qui j’étais, afin de mieux cibler ce que je voulais pour mon avenir.

Après quatre échecs amoureux retentissants, dont un qui s’est terminé par un avortement, parce que l’homme de ma vie du moment ne voulait pas d’enfant et que moi j’avais cru que cela l’attacherait à moi pour toujours, que j’ai décidé de faire une pause dans ma course effrénée pour trouver l’âme sœur. Ma souffrance m’a forcée à aller en thérapie, car je ne parvenais pas à me pardonner cet échec.

C’est en thérapie que j’ai réalisé que je courais droit dans le mur si je continuais ainsi. Ma psy m’a fait comprendre que pour choisir un compagnon de vie adéquat, il fallait savoir qui on était soi-même pour être capable de savoir ce qu’on souhaitait comme compagnon de route. Autrement dit je devais commencer à creuser au fond de moi pour faire ressortir l’essence de ma personne de manière à me montrer sous mon vrai jour au futur homme de ma vie.

Croyez-le ou non, ça m’a pris deux ans d’abstinence amoureuse pour me sentir capable de me remettre à la recherche de l’âme sœur. Ce fut long et ardu, mais j’ai tenu bon, malgré ma nature impatiente. Tout ça pour dire que le résultat est au rendez-vous. Je sors depuis un an avec un homme très différent de mes chums d’avant, mais avec qui j’ai une relation stable et apaisante. Avis aux intéressées qui se retrouveraient dans ce bref récit de ma vie.

Océanne

Bravo pour avoir fait le choix d’emprunter un si difficile chemin pour vous retrouver. C’est certain que la suite de votre vie risque d’en être marquée de la façon la plus positive qui soit. Ce n’est un secret pour personne d’affirmer que si on ne sait pas qui on est, ce sera bien difficile de savoir ce qu’on veut et de faire les bons choix en ce sens. Je vous souhaite une belle suite de vie.