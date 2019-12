Un monument pour Jean Béliveau à Victoriaville

Le maire de Victoriaville, André Bellavance, a dévoilé un monument en hommage à l’ancien capitaine du Canadien Jean Béliveau. Ce monument marque la dernière étape des travaux de mise à niveau du parc du même nom, soit Jean-Béliveau. Le monument a été réalisé par les sculpteurs Jules Lasalle et Annick Bourgeau.

Photos Ville de Victoriaville, courtoisie, Michel Guértin

Jean Béliveau demeure l’une des plus glorieuses personnalités à avoir demeuré dans la région des Bois-Francs au cours du 20e siècle. À ses pieds, une citation célèbre a été inscrite, soit « Le talent est un cadeau, mais le succès ne vient qu’avec le travail. »

Yvon Lambert, ancien joueur du Canadien, est en compagnie d’Hélène Béliveau, la fille de monsieur Béliveau, Élise Béliveau, conjointe de Jean Béliveau, André Bellavance, maire de Victoriaville, et Réjean Houle, président de l’Association des anciens Canadiens.

L’organisme Dans la rue

Francis Bouillon, ancien joueur du Canadien, viendra en aide à l’organisme Dans la rue, avec la collaboration du Groupe MVP. Le 12 décembre prochain, Francis Bouillon ainsi que Gilbert Delorme et Mathieu Dandenault iront rencontrer les jeunes de Dans la rue.

Massy Forget Langlois relations publiques

Massy Forget Langlois, des relations publiques, s’est vu décerner quatre prestigieux trophées lors du Gala des Prix d’excellence de la Société québécoise des professionnels en relations publiques. De gauche à droite : Bridget Ann Peterson, Valérie Lavoie, André Lavoie, Johanne Chantal, Nathalie Béland, Mylène Forget et Christella Massimo.

Le 38e Gala sport-hommage Desjardins

La Ville de Nicolet sera partenaire du 38e Gala Sport-hommage Desjardins. Les coprésidents d’honneur, l’ancien joueur du Canadien, Marc Bureau, et David Bélanger, DG de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières, entourent André Beauchesne, président de la Corporation Sport-hommage Mauricie.

Le cégep Édouard-Montpetit

Le cégep Édouard-Montpetit a inauguré un nouveau lieu de création et d’innovation : l’Espace Mœbius. Cédric Corriveau-Mercier, technicien en travaux pratiques, est en compagnie de Michel Vincent, directeur des systèmes et technologies de l’information, Josée Mercier, directrice des études, et Julie Jacob, conseillère technopédagogique.

Guignolée du Garde-Manger des Pays-d’En-Haut

La Guignolée du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut aura lieu le 14 décembre dans toutes les villes de la MRC des Pays-d’en-Haut. De gauche à droite, on aperçoit Sylvain Cormier (restaurant Maestro de Saint-Sauveur), Diane et Michel Raymond (Consortium MR), Jocelyn Hogue (Toitures Hogue et président d’honneur de la Guignolée édition 2019) ainsi que Luc Lagacé (DG du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut).