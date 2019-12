La récente proposition de Québec solidaire de doter le Québec souverain d’une armée me semble pleine de bon sens. Il faudra protéger nos frontières et aussi envoyer nos soldats pour secourir des populations lors de catastrophes naturelles. Deux missions essentielles.

Mais que diriez-vous, avant tout, d’une armée de médecins ? Je ne rigole pas, et si ça ne se trouve pas, il faudra l’inventer, en regardant du côté de Cuba.

On formerait les futurs médecins et spécialistes sur une autre base et selon les concepts de l’humanisme, de l’entraide et de la solidarité internationale. En premier lieu, les études seraient entièrement gratuites et les étudiants recevraient des allocations pendant toute la durée de leurs études. Que cela prenne six ans, huit ans ou dix ans, les futurs médecins et spécialistes de la santé n’auraient aucune préoccupation financière et leurs familles, surtout celles provenant des milieux les moins favorisés, n’auraient pas à se saigner à blanc pour envoyer leurs enfants à l’université. D’ailleurs, cela n’est-il pas le souhait de tout parent de voir son enfant devenir médecin ? Ce rêve serait maintenant réalisable.

Une fois leurs diplômes obtenus, les nouveaux médecins iraient travailler dans les régions les moins favorisées, du Québec et d’ailleurs dans le monde. Ils seraient rémunérés en fonction d’une échelle salariale correspondant au salaire d’un travailleur spécialisé de la fonction publique. Et la durée de cette mission en faveur des plus démunis et défavorisés serait proportionnelle à la durée de leurs études universitaires. Une fois le contrat terminé, les médecins seraient libres de continuer dans la même voie ou de rejoindre le conseil des médecins, avec un autre barème de rémunération.

Il y a au Québec 231 médecins pour 100 000 habitants, tandis qu’à Cuba, c’est 900 médecins par 100 000 habitants. Pour un pays du tiers monde qui vit sous le règne du blocus étatsunien depuis soixante ans, c’est pas mal, comme on dit. Dès 1963, après le triomphe de la révolution algérienne, Cuba a envoyé des médecins dans ce pays frère, même si la majorité de ses propres médecins avaient fait leur valise pour s’en aller à Miami. Depuis ce temps, les nouvelles générations de médecins cubains ont été formées dans cet esprit d’entraide, de solidarité internationale et d’abnégation. Cuba a envoyé, de façon désintéressée, des médecins et du personnel hospitalier partout dans le monde, entre autres lors de grandes catastrophes ou de grandes épidémies comme le choléra en Haïti après le terrible tremblement de terre en 2010 et l’ébola dans plusieurs pays africains. En fait, depuis vingt ans, quelque huit mille médecins cubains ont réalisé 32 millions de consultations et 600 000 opérations chirurgicales dans ce pays voisin, où il n’y a pas de pétrole, il est bon de le préciser.

Vous vous imaginez le Québec avec des brigades en sarrau blanc qui interviendraient partout dans le monde ? Vous vous imaginez des médecins soignant les populations dans le besoin au Québec, dans les régions éloignées où l’accès aux services médicaux est déficient ou carrément inexistant, comme chez nos frères des Premières nations, entre autres ? Des médecins formés avec une véritable conscience sociale, qui soigneraient nos bobos tout en remettant à la société ce qu’elle leur a donné ? Ce serait une véritable révolution, une affirmation de plus de notre singularité et de notre différence québécoise. Quelle fierté ce serait d’être Québécois !