Voyez le bilan de session du premier ministre François Legault

Après les trois partis d’opposition, c’est au tour du gouvernement Legault de dresser le bilan de sa dernière session parlementaire marquée notamment par l’épisode houleux de la réforme du Programme d’expérience québécoise (PEQ).

Malgré la présentation des bilans des différents partis vendredi, la session parlementaire se poursuivra samedi avec l'adoption du projet de loi 34 avec un bâillon.

La semaine dernière, le gouvernement Legault a gagné un autre siège en remportant l'élection partielle dans Jean-Talon, une circonscription historiquement libérale.

Plus tôt vendredi, Québec solidaire et le Parti québécois ont dénoncé le mépris du gouvernement et souligné ses reculs dans différents dossiers.