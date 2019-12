REBEIRO, Tito



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 22 novembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Tito Rebeiro, époux de Mme Marjolaine Daoust.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Paolo (Emilia) et Carlos (Lena), ses petits-enfants, Ricardo, Ana-Catarina, Anna-Raquel et Mafalda, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 14 décembre 2019, de 14h à 17h :VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie aura lieu samedi à 17h, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. www.mspvs.org