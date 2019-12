DION, André



À Saint-Eustache, le 2 décembre 2019, à l’âge de 82 ans, est décédé Monsieur André Dion, époux de feu Madame Suzanne Pesant.Il laisse dans le deuil ses filles Ginette (Julien Falcon), Nicole (Mario Vaillancourt), Suzie (Yves Brissette), ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.En plus de son épouse, il part rejoindre sa fille Claire décédée en 1977 ainsi que Jocelyne, sa compagne de vie pendant 16 ans, décédée en 2004.La famille recevra les condolaénces le jeudi 12 décembre 2019 de 13h à 19h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.La famille aimerait remercier le personnel de l'Hôpital de Saint-Eustache pour son professionnalisme, son dévouement et les excellents soins prodigués.