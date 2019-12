TRUDEAU, Liliane (Bruneau)



De Mirabel, le 1er décembre 2019, à l'âge de 84 ans et 10 mois, entourée de sa famille et portée par leur amour, est décédée madame Liliane Bruneau, conjointe de feu monsieur Paul-Émile Trudeau.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Josée (Fernand), Lyne (Martin) et Lynda (Marco), ses petits-enfants Karyne, Karolyne, Marie-Josée, Stéphanie et David, Erycka et Simon, Marc-Antoine et Joany, ainsi que leurs conjoints, conjointes, ses quatre arrière-petits-enfants, sa soeur Denise, son frère Michel, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'église de la paroisse de Saint-Janvier située au 17737 rue du Sacré-Coeur, Mirabel, QC, J7J 1L4, le samedi 14 décembre dès 13h, suivi des funérailles dès 14h.