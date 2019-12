SASSEVILLE, Jean Louis



Le 3 décembre 2019, à Montréal, est décédé M. Jean Louis Sasseville, à l'âge de 92 ans.Il laisse dans le deuil son fils Michel (Danielle), ses petits-enfants Christyne (Frédéric) et Geneviève (Jean-Philippe), ses arrière-petits-enfants Rafael, Samuel, Pierre-Luc et Gabrielle, ainsi que ses frères et soeur Fernand, Claudette et Claude.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréalle vendredi 13 décembre 2019, de 13h à 16h30, suivi d'un hommage en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CSSS de la Pointe-de-l'île.