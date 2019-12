ROY (née Monette), Hélène



À St-Jérôme, le 1er décembre 2019, est décédée Mme Hélène Monette, à l'âge de 86 ans, épouse de feu Lionel Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Lucette Beauchamp), Suzanne (Robert Malette), Monique (Gilles Bélanger), Réjeanne (Guy Richer), Jean-Marc (Christianne Locas), Ginette (Pierre Bourguignon), Lucie et Ghislain, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 décembre 2019 à 11h à l'église de Ste-Sophie (485 rue Masson, Ste-Sophie, QC, J5J 1R1). La famille y sera présente dès 10h pour recevoir les condoléances. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation québécoise du cancer (www.fqc.qc.ca).DESROSIERS & FILS INC.