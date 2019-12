HUPPÉ, Guy



À Hudson, le 4 décembre 2019, après une longue maladie, est décédé Guy Huppé.Il laisse dans le deuil son épouse Lorraine Lalande, ses fils Sylvain (Catherine) et Jean-François (Stéphanie), ses petits-enfants Clara, Charlotte, Malika et Alexia, ses frères Gilles et Alain (Patricia), sa soeur Lise ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 14 décembre à compter de 10h, suivi des funérailles en chapelle à 12h, en la560 CHEMIN DU BORD-DU-LAC, DORVAL514-631-1511 (www.jjcardinal.ca)Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.https://www.mspvs.org/la-maison/