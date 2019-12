BLAIS SABOURIN, Régina



De La Macaza, le 27 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Régina Blais, épouse de feu monsieur Fernand Sabourin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis (Linda), Jacques (Nicole), Lise (Joseph), Robert, Nicole (Alain), Daniel (France), André (Cathy), ses petits-enfants: Yannick, Majorie, Pascale, Alexandre, Camille, Charlie et Maya, ses arrière-petits-enfants, son frère et sa soeur: Ernest et Fleurette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de Rivière-Rouge samedi le 14 décembre à 11h. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Rivière-Rouge.