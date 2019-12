VENDRAMIN, Giovanni



À la Maison de Soins Palliatifs de Laval, le 4 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Giovanni Vendramin, époux de Huguette Lapointe et père de feu Mario.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marco (France Dessureault) et Stefany, ses petits-enfants Anthony (Marie-Soleil Cadieux), Danaée (Jimmy Ducasse-Audet), Carl et Joquian. Il laisse également dans le deuil ses soeurs Lidia, Silvana et Graziella, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 15 décembre 2019 de 13h à 18h, une célébration commémorative suivra à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.