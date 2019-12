RIVEST, André



Le 27 novembre 2019 est décédé, entouré d'amour, Monsieur André Rivest né le 12 janvier 1953. Fils de feu Maurice Rivest et feu Yvonne Guénette, frère de feu Monique (Réjean), feu Mariette (Denis) et Vivian (Mario).Il laisse dans le deuil sa fille Edith (Jonathan), son fils Sébastien, ses petits-enfants Mathieu (Joanie), Maryanne, Héloïse et Émilie, son arrière-petit-enfant à naître, ses filleules Stéphanie et Isabelle, la mère de ses enfants Odette, en plus de ses grands amis Pierre et Francine. Il laisse également dans le deuil plusieurs parents et amis.La famille souhaite remercier la docteure Marianne Archambault et l'unité des soins palliatifs du CHSLD des 2 Rives à Repentigny pour les bons soins prodigués ainsi que l'équipe des soins spirituels pour l'écoute et le support moral.La famille recevra les condoléances le samedi 14 décembre 2019 à compter de 10h45, suivi d'une cérémonie religieuse à 11h30 en l'église St-Henri de Mascouche située au 3000 ch. Ste-Marie à Mascouche.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou par une messe à sa mémoire à l'église de votre choix.Résidence funéraire Notre-Dame