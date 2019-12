BOUCHARD, Renaud



Le 20 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé Renaud Bouchard.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Barbara, son gendre Luc, ses petits-enfants Samuel et Mégan, ses petits-enfants de coeur Hugo et David, sa soeur Micheline (Claude), son frère Denis (Thérèse), ses nièces Alexandra et Virginie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 décembre 2019 de 19h à 22h ainsi que le samedi 21 décembre 2019 de 10h à15h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du centre d'hébergement Châteauguay pour leur dévouement ainsi que leurs bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.