TARDIF, Rita née Bariteau



Le 1er décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Rita Bariteau, épouse de feu M. Jean Tardif.Elle laisse dans le deuil ses filles Johanne (Gilles) et Jocelyne (Luc), son petit-fils Ali Hakmi ainsi que parents et amis.Elle était la fille de René Bariteau et de Anna Whissel et la soeur de Robert et de Denise.