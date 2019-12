BISAILLON (née Prévost)

Noëlla



À Greenfield Park, le 29 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Noëlla Prévost, épouse de feu Roma Bisaillon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjeanne (Louis), Janie (Pierre), Rénald (Ruth), Richard et Lise (Daniel), ses 7 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères Eugène (Rolande), Gilles (Nicole), Georges, Henri et Jean-Louis, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4le samedi 14 décembre 2019 à partir de 9h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire à 12h.