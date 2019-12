ROY, Monique



Au Manoir de Verdun, le 2 décembre 2019, est décédée paisiblement à l'âge de 78 ans, Mme Monique Roy, fille de feu Joachim Roy et feu Rose-Aimée Lessard.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Angèle, Lucie, feu Jean, Jeannine, Gemma, Gaëtane, feu Bernardin, Évangéline, Ange-Aimée, Fernand, Jacques, Clermont et Martial ainsi que de nombreux autres parents et amis.Monique, enseignante retraitée, a enseigné dans quelques écoles primaires de Montréal (Pointe-St-Charles, Parc-Extension, Villeray). Elle aura toujours eu a coeur l'éducation et le bien-être de ses jeunes élèves.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 av. Dollard, Ville Lasalle,le samedi 14 décembre 2019 de 13h30 à 15h30, suivi d'un service commémoratif à 15h30.La famille désire remercier tout le personnel du Manoir de Verdun pour les excellents soins prodigués à Mme Roy.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.