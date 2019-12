BISSONNETTE, Thérèse



Est décédée à l'hôpital Pierre Boucher, de Longueuil, le 23 novembre 2019, madame Thérèse Bissonnette, à l'âge de 88 ans.Elle est allée rejoindre ses parents Clovis et Donalda ainsi que sa soeur Georgette, ses frères Fernand et Léo, ses neveux René, Marcel et Albert.Ses nièces Céline, Louise (Robert), Mireille, Paulette (Marius), Hélène, Nicole (Jean-Guy), ses neveux Gilles (Denise), feu René (Lisette), feu Marcel (Lucie), son petit-neveu Steeves et petite-nièce Julie ainsi que de nombreux parents et amis se réuniront à lale samedi 14 décembre de 13h à 15h pour la saluer et lui exprimer leur amour une dernière fois. Une cérémonie hommage suivra à 15h dans la salle de cérémonie de la Coopérative funéraire de Longueuil.Nous apprécierions qu'au lieu de fleurs, des dons soient faits à la Société Alzheimer Rive-Sud.