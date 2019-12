MORIN, Jeannette



Avec courage et résignation, est décédée Madame Jeannette Morin dans son sommeil, comme elle le désirait, aux soins palliatifs de la Cité de la Santé de Laval, le 5 décembre, à l'âge de 83 ans. Née à St-Georges-de-Beauce au sein d'une famille nombreuse, elle y a vécu jusqu'au moment où elle quitta pour ses études d'infirmière à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, François-Alain (Nancy Mc Cabe) et Nathalie Dolbec (Robert Valiquette), ses petits-enfants adorés dont elle était fière Caroline et Nicolas Valiquette. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces ainsi que des amies de longue date.La famille recevra famille et amis le samedi 14 décembre de 13h à 16h au complexeLa famille tient à souligner l'exceptionnel accompagnement jusqu'en fin de vie par les professionnels de soins et médecins des unités du 4e chirurgie et Soins palliatifs de l'hôpital Cité de la Santé.