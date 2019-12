CASSETTI, Gérald



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Gérald Cassetti, époux de feu Francine Bérubé, survenu le 28 novembre à Montréal.Monsieur Cassetti était un bénévole inspirant auprès des jeunes sportifs d'Hochelaga (JSH).Il laisse dans le deuil son fils Benoit, ses filleuls Benoit et Jean, ses neveux Sylvain, Mario et Yves, ses nièces Chantal, Manon, Sylvie et Linda, ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire :MONTRÉAL, QUÉBEC, H1W 1P2Tél. 514 527-4126le samedi 14 décembre 2019 de 10h à 20h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en cette même journée à 16h30 en la chapelle du complexe.