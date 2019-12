HAMELIN BOURDON, Rollande



Le 13 novembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Rollande Hamelin Bourdon.Elle laisse dans le deuil ses enfants André, Fernand, Jean-Pierre (Francine), Louise et Claude (Céline), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 décembre à 14h à la:Une cérémonie sera célébrée à 20h30 à la salle de cérémonie de la résidence funéraire.