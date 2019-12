LARIVÉE, Normand



À Greenfield Park, le 26 novembre, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Normand Larivée, fils de feu Maurice Larivée et de Suzanne Vincent.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son frère Luc, sa grande amie Lorraine Petit, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ni de funérailles.