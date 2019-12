DRAPEAU, Jean-Paul



À Longueuil, le 29 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Paul Drapeau, époux de Mme Yolande Matte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Anne-Marie Tremblay), Chantal (Maxime Moranville) et Sylvain (Rachel St-Pierre), ses petits-enfants Yoan, Maëlle et Eléonore Moranville ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 décembre 2019 à compter de 10h30 auLONGUEUIL, 450 443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert CenacUne liturgie de la Parole sera célébrée à 13h au salon.