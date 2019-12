PARENT, Pierre



De St-Etienne-de-Beauharnois, le 12 novembre 2019 à la veille de ses 69 ans, est décédé M. Pierre Parent, fils de feu Léo Parent et feu Laurence Sauvé.Il laisse dans le deuil sa fille adorée Caroline, la mère de sa fille Chantale Vallée et ses enfants, Stéphanie Pouliot et David Pouliot (Shannon).Il laisse également ses soeurs, Francine et Pierrette (Normand), ses nièces Marie-Eve (Jean-François) et Véronique (Louis-François) de même qu'autres parents et de nombreux amis.Sa famille accueillera parents et amis le samedi 14 décembre 2019 de 13h à 15h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Un hommage à sa vie sera célébré le samedi 14 décembre 2019 à 15h30 en la chapelle du salon funéraire.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.La famille désire remercier le personnel soignant de l'hôpital Anna-Laberge et le Dr. Jean-Philippe Parent pour les bons soins prodigués à Pierre.