MÉNARD, Martin



Le 14 novembre, à Deux-Montagnes, à l'âge de 36 ans, est décédé M. Martin Ménard.Il laisse dans le deuil ses parents Yves et Claire Ménard, ses enfants Loïk et Louka et leur mère Sarah, son frère Gaëtan (Geneviève), ses neveux et nièces, et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 14 décembre à 13h. Un hommage aura lieu au salon même à 16h.