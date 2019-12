ST-JEAN, Jacqueline



Le 3 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Jacqueline St-Jean.Elle laisse dans le deuil Odette et Yvon ainsi que leurs enfants Martin et Bruno et leurs petits-enfants Guillaume, Laurence, Émile, Léopold et Marion, ses demi-soeurs Doris, Carole et Barbara ainsi que leurs conjoints et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 14 décembre 2019 dès 13h. Une liturgie suivra à 16h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'hôpital Santa-Cabrini.