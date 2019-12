DELISLE, Marcel



À Laval, le 4 décembre 2019, à l’âge de 94 ans, est décédé M. Marcel Delisle, époux de feu Mme Fleurette Langlois.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (feu Louise Pellerin), Daniel (Lise Beauchemin), Ginette (Richard Binda), Gilles (Sylvie Lemieux) et Marc, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Ghyslaine, Muguette, Denis, Réjean, Serge et Michèle, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire :le samedi 14 décembre 2019 dès 11h. Une cérémonie y sera célébrée à 15h.Un merci spécial au personnel du 3e étage de l’Hébergement CHSLD Ste-Dorothée ainsi qu’aux Dr Bellemare et Dr Cartier de l’Hôpital Sacré-Coeur pour les bons soins prodigués.