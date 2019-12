DUPRAS (née NADON), Gisèle



À Montréal, le 30 novembre, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Gisèle Nadon, épouse de feu Maurice Dupras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Jean-Guy Allard) et André (Paulette Legault), ses petites-filles Magali, Amélie (Vincent) et Laurence (Michaël), ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée au complexe :le jeudi 12 décembre de 19 h à 22 h ainsi que le samedi 14 décembre dès 9h. Pas de visites vendredi.Les funérailles seront célébrées en l'église Sts-Martyrs-Canadiens, 10005 rue Parthenais, Montréal, le samedi 14 décembre à 11h.Au lieu de fleurs un don à la Société Alzheimer serait apprécié.