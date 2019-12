Boxe: «Pas question de retourner au bas de l’échelle», affirme l'entraîneur de David Lemieux

Le Québécois David Lemieux disputera un premier combat en plus d’un an, samedi, lorsqu’il croisera le fer chez les super-moyens avec l’Ukrainien Maksym Bursak, au Centre Bell. Malgré son inactivité, Lemieux aspire toujours à de grandes choses et il compte maintenant emprunter l’autoroute pour y parvenir.

«On ne voulait pas faire de "babysitting" avec David, a confié son entraîneur, Marc Ramsay, vendredi, lors de l’émission "Dave Morissette en direct" sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Il est rendu à une étape de sa carrière où on procède à des choses sérieuses. On veut retourner en combat de championnat du monde le plus rapidement possible. Il n’était pas question pour nous de retourner au bas de l’échelle.»

Avant de faire le saut chez les 168 lb, Lemieux (40-4-0, 34 K.-O.) a connu plusieurs épisodes où il n’a pu respecter la limite de poids chez les 160 lb. En 2018, son combat prévu contre Tureano Johnson a été annulé en raison d’un problème de santé lié à sa perte de poids.

«David est sorti amoindri de cette petite séquence de combats où à deux reprises, il n’a pas fait le poids, a continué Ramsay. Il était physiquement et mentalement magané. Il commençait à avoir des petites blessures aux genoux, aux poignets et aux épaules. On s’est assuré de lui faire un alignement avant qu’il ne revienne dans le gymnase [en juin].»

En Bursak (35-5-2, 16 K.-O.), Ramsay croit avoir mis la main sur l’adversaire parfait pour Lemieux.

«C’est un adversaire qui amène une problématique différente, a indiqué l’entraîneur québécois. On ne voulait pas un combat où David allait passer le K.-O. à l’adversaire rapidement et sortir du combat sans information. Les 168 lb, c’est nouveau pour nous.»

«On est allés chercher un adversaire qui ne s’est jamais fait passer le K.-O., qui est résistant et qui est en haut de la moyenne au point de vue technique. Il a passé toute sa carrière chez les 168 lb. C’est un vrai 168 lb. On veut offrir un spectacle aux partisans, mais on veut sortir de là avec de l’information où se situe David chez les 168 lb.»