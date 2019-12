DULUDE (Chagnon), Aurore



À Boucherville, le 28 novembre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Aurore Chagnon, épouse de feu M. Lucien Dulude.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Hélène Rhéaume), Pierrette et Michel (Annie Pichette), ses petits-enfants Joëlle (Philippe-Olivier), Maude (François), Véronique (Oskar), Étienne (Thalie) et Laurence (Danny), ses arrière-petits-enfants Manuelle, Jasmine, Simon, Frédérique, Zoé, Charlotte et Romane, sa belle-soeur Claire Dulude, son beau-frère Jean-Paul Dulude, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941le vendredi 13 décembre de 19h à 22h et le samedi 14 décembre de 9h30 à 11h.Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le samedi 14 décembre à 11h en la chapelle duLa famille remercie le personnel du Centre Jeanne-Crevier pour les bons soins prodigués à leur mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier de Boucherville.