JONES, Gerald



Le 4 décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gerald Jones, de Longueuil, époux de feu Henriette Laplante.Il laisse dans le deuil ses enfants Gerald Jr (Sylvie), Linda (Alain), Francis (Denis), Joane (Alain), Diane (Louise) et Patrick (Claude), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Harold, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le vendredi 13 décembre 2019 de 18h30 à 21h30, ainsi que le samedi 14 décembre 2019 à partir de 8h30. Les funérailles suivront à la chapelle du complexe funéraire à 9h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-LeMoyne ou à la Fondation canadienne du rein.