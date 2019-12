DANIS, Robert



À Saint-Jérôme, le mardi 3 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Robert Danis.Il laisse dans le deuil sa mère Lucille Roy Danis (feu Marcel Danis), ses enfants Philippe et Isabelle, ses petits-enfants Bee et Catherine, sa soeur Claudette, ses frères Roland et Raymond, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents, amis et sa grande famille Optimiste.Enseignant retraité de St-Jérôme au secondaire, au Tremplin, au Centre Jeunesse dans le milieu communautaire avec les Club Optimistes durant plus de 40 ans ainsi qu'au District Ouest du Québec. Il a personnifié le Seigneur Dumont durant les célébrations du 150e de la Ville de Saint-Jérôme en 1984-1985.En lieu et place de fleurs, un don à Parkinson Québec serait apprécié. www.parkinsonquebec.caVous pourrez lui dire un dernier Adieu vendredi le 13 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que samedi le 14 décembre 2019 de 12h à 14h au salon de la :Les funérailles auront lieu samedi le 14 décembre 2019, à 14h, à la Cathédrale de Saint-Jérôme suivies de l'inhumation au Cimetière du même endroit.