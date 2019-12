Gala Les Olivier: Changement de garde

Parmi les favoris pour l’emporter dimanche soir, au Gala Les Olivier, il y a quelques vétérans (Mike Ward, Patrick Groulx), mais surtout plusieurs jeunes (Julien Lacroix, Mehdi Bousaidan, Les Grandes Crues). Plus que jamais, le changement de garde opère dans le milieu de l’humour. Place à la relève.

En parcourant la liste des nominations aux Olivier, on constate à quel point les vétérans y sont peu présents. Pour une Lise Dion [nommée dans la catégorie meilleur vendeur], on retrouve des Katherine Levac, Mariana Mazza, Virginie Fortin et Christine Morency parmi les finalistes.

« Le changement de garde est le fruit de l’évolution de la révolution de l’humour, avec la multiplication des plateformes et la segmentation des marchés », mentionne la fondatrice de l’École nationale de l’humour, Louise Richer.

La directrice fait remarquer le virage jeunesse qu’a pris le festival Juste pour rire l’an dernier, avec ses animateurs de gala. Mis à part Philippe Laprise, tous les autres en étaient à leur première animation au festival (Katherine Levac, Anne-Élisabeth Bossé, Adib Alkhalidey/Julien Lacroix et Jay Du Temple).

« C’est multigénérationnel, indique Louise Richer. Je parle beaucoup de fulgurance et de persévérance. Les humoristes ont beaucoup plus d’autonomie dans leur carrière. La “découvrabilité” se fait aussi de façon différente. »

Diversifier son art

En 2019, le succès d’un humoriste passe énormément par le multiplateforme. Nommé dans quatre catégories cette année, dont la prestigieuse Olivier de l’année, Julien Lacroix prouve très bien à quel point il est important de diversifier son art. Dans les derniers mois, il a fait un film, une websérie et lancé son premier spectacle solo.

« En regardant les nommés, il y en a de moins en moins qui ne sont pas multiplateformes, remarque Charles Deschamps, l’un des copropriétaires du Bordel comédie club. Aujourd’hui, tu n’as pas le choix d’être présent sur tout si tu veux rejoindre un large public. Le marché est tellement segmenté. Il y a des gens qui écoutent la radio dans leur voiture, d’autres qui sont amateurs de podcasts, d’autres qui regardent encore la télé 15 heures par semaine. »

Grâce au web, les humoristes peuvent maintenant propulser leur carrière beaucoup plus rapidement qu’avant, observe Louise Richer. « Cette année est peut-être plus probante que l’an dernier. Il y a des humoristes qui sont relativement récents, mais qui ont trouvé leur public plus vite à cause de ces canaux de communication. »

Les vétérans de l’humour, qui ont toujours travaillé selon le même modèle, doivent désormais varier leur approche s’ils veulent suivre le mouvement. « Il va y avoir des stratégies pour se différencier, dit Louise Richer. [...] En 35 ans, on n’a jamais eu une telle offre humoristique, une telle diversité et une telle richesse. »

Même si le web semble presque un passage obligé aujourd’hui, la plateforme a encore ses limites pour rejoindre le grand public. « Je pense qu’on se rend compte que le web n’est pas la télé, indique Charles Deschamps. Le web permet de découvrir du monde, mais la télé les fidélise. Être à la télé, c’est encore la consécration aujourd’hui. Arnaud Soly et Rosalie Vaillancourt se sont fait connaître grâce au web. Mais on les considère un peu plus depuis qu’ils sont à la télé. »

Les soirées d’humour

Un autre élément à ne pas négliger pour la relève est la prolifération des soirées d’humour. À Montréal, un humoriste débutant peut jouer dans ce genre de soirée tous les soirs de la semaine. « Les soirées d’humour ont fait que le niveau augmente très vite, mentionne Charles Deschamps. Un vétéran qui prend ça mollo va se faire rattraper beaucoup plus vite qu’avant. Dans les débuts du Bordel, la moyenne d’âge des humoristes qui venaient était de 30-35 ans. Maintenant, tout le monde ou presque est venu jouer. Même les plus vieux commencent à revenir dans les bars. »