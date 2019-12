PHOENIX née BLEAU Marie-Jeanne

PHOENIX née BLEAU

À Montreal, le lundi 2 décembre 2019 est décédée, à l'âge de 90 ans, Marie-Jeanne Bleau, épouse de feu Lucien (Ti-Gars) Phoenix.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Louise) et Robert, ses petites-filles Pénélope et Chloé, ses arrière-petits-fils Jérôme, François et Arnaud ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, elle ne souhaitait pas de funérailles.