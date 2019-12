On a apporté beaucoup d’améliorations à ce modèle en 2020, ce qui en rend la conduite plus facile dans la neige. Il y a moins de restrictions pour la neige à la sortie du tunnel. Les nouveaux amortisseurs plus rigides KYB HPG Plus à l’avant ainsi que la nouvelle jambe de suspension arrière améliorent la conduite. La sangle de limitation ajustable facilite l’ajustement lorsqu’on change radicalement de densité de neige. Le siège FORTY7c est plus bas, plus court et plus étroit, ce qui facilite les changements de position dans les manœuvres.