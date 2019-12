Le châssis ProCross s’est toujours démarqué en sentier et, dans la version RR, il le fait tout autant dans les bosses. Ses suspensions haut de gamme sont étonnamment efficaces dans pratiquement toutes les conditions. Sa conduite intuitive récompense bien le pilote. Son frein, nouveau depuis l’an dernier, est plus performant, et la direction, légère et précise. En trois mots, elle est confortable, sportive et performante.

Le recalibrage des suspensions de ce modèle l’an dernier a complètement transformé cette motoneige. Non seulement elle est plus confortable, mais son centre de gravité et sa hauteur de conduite abaissés la rendent des plus agréables et sécurisantes à conduire. Sa direction est précise et son moteur est très doux avec une puissance incroyable.