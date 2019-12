Des nouveautés à mettre sous le sapin

Chaque année, les fabricants de vêtements et d’accessoires arrivent avec des nouveautés sur le marché. Nous avons rencontré un des spécialistes, et fervent motoneigiste, du Magasin Latulippe, Claude Desrochers, qui nous a présenté quelques produits.

Photo courtoisie

Le fabricant de vêtements Choko arrive cette saison avec son tout nouvel ensemble Float Aid, un habit qui vous permet de flotter si jamais vous vous retrouvez dans une fâcheuse position après être tombé à l’eau. Il renferme une membrane qui permet de rester à la surface de l’eau. À la base du manteau, il y a un système de drainage qui permet l’élimination de l’eau une fois que vous serez au sec. Il est vrai que, normalement, vous n’êtes pas sensé vous retrouver à l’eau, sauf que si un accident arrivait, vous auriez cette protection supplémentaire. (À partir de 750 $ l’ensemble)

Photo courtoisie

Pour ceux qui ont besoin de transporter du matériel derrière leur motoneige ou leur quad, la compagnie Pelican arrive toujours en tête de liste pour ce type d’équipement. Sur la photo, on aperçoit le modèle Trek Sport 82, qui possède une capacité de chargement de 700 livres. Il arrive avec l’attelage de remorquage en métal et la toile de protection. (349,99 $) Il existe aussi des modèles plus petits à partir de 189,95 $. Également, il est possible de changer les lisses sous le traîneau avec des ensembles à partir de 49,95 $.

Photo courtoisie, conforteck.com

La compagnie Conforteck s’est taillé une solide réputation dans le domaine des équipements chauffants. Cette saison, on retrouve sa nouvelle version de la veste chauffante (259 $) que l’on peut brancher sur sa motoneige ou son quad. Il y a aussi des gants chauffants (139,99 $), des sous-gants (69,95 $) et même de semelles chauffantes. Cette compagnie offre aussi un contrôleur avec trois sorties (169,95 $), ce qui peut vous permettre de brancher votre veste, vos gants et vos semelles sur le même appareil. Il est aussi possible de vous procurer une batterie (159,95 $) avec deux sorties, rendant ainsi vos équipements indépendants, ce qui peut vous permettre de les utiliser pour d’autres activités hivernales. Il faut toujours débuter par le niveau de chaleur le plus bas lorsqu’on utilise ce genre d’appareil.

Photo courtoisie

Vendu par FXR, le HydrX vous permet d’imperméabiliser vos habits de motoneige ou de quad. Il est facile d’utilisation et d’application grâce à son format en aérosol. Pour le séchage du produit, il faut compter au moins 30 minutes. Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, si vous avez à laver vos vêtements de randonnée, il est préférable de les suspendre pour le séchage au lieu de les passer à la sécheuse. (15 $)

Photo courtoisie

L’habit monopièce Scott DS-1 est idéal pour les amateurs de hors-piste. Ce qui le distingue des autres, c’est qu’il respire au complet en raison de la membrane DRYOsphere double couche, directement laminée, qui agit comme coupe-vent et assure l’imperméabilité. Il est mieux isolé. Il possède aussi une pochette isolée pour téléphone cellulaire, une capuche détachable, des bretelles ajustables et des poignets pare-neige. (429,95 $)

Photo courtoisie

Le casque modulaire Riöt de la compagnie Full Bore est équipé cette saison d’un beau plus pour les amateurs. Ses concepteurs ont trouvé le moyen d’inclure un joint étanche en caoutchouc tout autour de l’ouverture du casque, empêchant ainsi l’air, la neige ou l’eau de s’infiltrer sur votre visage, rendant vos randonnées plus confortables. La visière a été modifiée en conséquence. Aussi, on a installé un tout nouveau dispositif pour l’utilisation des lunettes de soleil intégrées dans le casque. Il est beaucoup plus facile d’accès. (199,95 $)