Dois-je aller en désintox?

Trop gros ? Mange moins ! Mauvaises notes ? Étudie plus !

Je découvre que c’est plus facile à dire qu’à faire.

Je suis à la page 57... depuis six mois. Mes doigts ont tremblé en tapant cette dernière phrase.

Quand on a une dépendance, il faut, dit-on, en comprendre les causes : pourquoi on boit trop ?