LEMIEUX, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. André Lemieux, survenu à Ste-Thérèse, le 2 décembre 2019, à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Béatriz), Hélène (David) et Anne (Stéphane), ses petits-enfants Jacob, Ariane (Pascal), Marie-Anne (Olivier), Samuel, Adam (Marilou), Benjamin, Jérôme et Liliane, son arrière-petit-fils Henri, son frère Claude, son amie de coeur Carmen, la mère de ses enfants Lucie (Jacques) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 décembre 2019, de 11h30 à 15h à laUne liturgie de la Parole suivra dès 15h, en la chapelle de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Petits Frères.www.petitsfreres.ca