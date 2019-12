BASTIEN (née Legault), Thérèse



À Laval, le 26 novembre 2019, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Legault, épouse de feu M. Henri Bastien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (André), Diane (Denis), Sylvie (Jocelyn), Manon (André) et Sylvain, ses petits-enfants Marc-André, Sébastien, Audrey, Ariane, Laurie, Samuel et Julien, son frère Rolland, ses soeurs Pauline, Aline et Annette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h et samedi dès 9h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 14 décembre à 11h, en l’église St-Sylvain, 750, boul. St-Sylvain, Laval.