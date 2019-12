TURNER, Gaston



À Laval, le 1er décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gaston Turner, époux de Mme Gracia Bouchard.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants, Linda (Daniel), Danny (Anne-Louise), Richard (Nathalie), Manon (Sylvain) et Lana (Daniel), ses petits-enfants, Mélanie, Jean-Philippe, Marc-André, Rachel, Philippe, Marjorie, Jessika et Shana, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Fleur-Ange, sa compagne des dernières années Lisette Léger, qui fut d'une aide précieuse pour lui et tous ses enfants, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Laval, le vendredi 13 décembre de 18h à 21h et le samedi 14 décembre de 10h à 14h suivra une liturgie dans la chapelle du complexe à 14h et de là au cimetière Jardin Urgel Bourgie Laval.