ROBERGE, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Roberge, survenu à Saint-Jérôme, le 2 décembre 2019, à l'âge de 69 ans. Il était le conjoint de Mme France Renaud.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Geneviève (Steeve), les enfants de sa conjointe Geneviève et Éric (Hubert), son petit-fils Dylan Pierre, ses soeurs Hélène (Normand) et Sylvie (Pierre) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure.La famille vous invite à consulter le www.cfgrandmontreal.com à la mi-janvier pour plus de détails.La famille tient à remercier tout le personnel de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme, en particulier le Dr Charbonneau, intensiviste.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en son honneur à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.https://fondationhopitalsaint-jerome.org/