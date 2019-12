LÉVESQUE GERVAIS

Louise Anne



C'est avec regret que nous vous annonçons qu'à Montréal, le 1er décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Louise Anne Gervais Lévesque, épouse de feu Pierre Lévesque.Elle laisse dans le deuil ses fils Guy (Danielle) et Robert (Gisèle), ses soeurs Andrée (Pierre Piché), Hélène (feu Paul Codner) et son frère feu Pierre Gervais (Jocelyne), ainsi que ses petits-enfants et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 décembre 2019 de 11h à 15h, suivi d'une cérémonie commémorative, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 ave Beaumont, Montréal.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs St-Raphaël seraient appréciés; formulaires en salon. maisonstraphael.org