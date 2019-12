MALO, Raymonde (née Bérubé)



À Beloeil, le 26 novembre 2019, est décédée madame Raymonde Bérubé, à l'âge de 84 ans, tendre épouse de monsieur Denis Malo.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Francine (Pierre), Michelle (Denis), Johanne (Normand) et Nathalie (Richard), ses petits-enfants Bruno (Vanessa), Vanessa (Ian), Emmanuelle, Émilie (Maxime), Sandrine (Charles), Vincent, Justine ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses soeurs, ses beaux-frères, sa belle-soeur et plusieurs autres parents et amis.Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel du C.H.S.LD. Marguerite-Adam et de la Résidence Des Patriotes pour leur compassion et leur soutien.La famille recevra vos condoléances au :BELOEIL, QC, J3G 4G9Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 13 décembre 2019 de 18h à 21h ainsi que le samedi 14 décembre dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer ou à la Fondation du cancer du sein du Québec.