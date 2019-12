Idées de cadeaux pour Noël

Quoi offrir à un voyageur ? Voici quatre nouveautés créées au Québec qui ont été testées et appréciées.

1

Photo courtoisie

Marie-Claude Roulier a fondé Vol Privé pour offrir du confort aux voyageurs. Après nous avoir proposé son oreiller Nuage, son masque Meditation, sa couverture Aventure, ses bas Compression, ses sacs Bon Voyage et son châle, elle lançait récemment son oreiller de voyage Luna. Fait de mousse mémoire recouvert d’une housse de laine Mérinos, il est d’une incroyable douceur. Il vient dans un sac qui s’accroche à la valise ou au sac de cabine. De plus, sa housse est amovible et lavable à la machine.

► volprive.ca

2

Photo courtoisie

Anne-Lise M. Plante de Gatineau a quant à elle inventé le ALLasleep, un masque pour le sommeil en avion, en train, en autobus et même en auto. Il peut s’ajuster à un siège d’avion, même s’il y a un écran derrière. Il suffit ensuite de l’attacher des deux côtés de la tête ce qui empêchera cette dernière de basculer vers l’avant ou sur les côtés pendant le sommeil. Compact, il prend peu de place dans le bagage et au retour, il est lavable à la machine.

► ALLasleep.ca

3

Photo courtoisie

Jean-François et Christine Jacques ont eu l’idée de KEKO, un petit support multipositions pour sa tablette, sa liseuse ou son cellulaire. Petit et léger, il se glisse dans le sac à main ou la poche. Il s’ouvre comme un ciseau, est pourvu d’un mécanisme qui le maintient ouvert et qui le rend très stable. Ergonomique, il permet de lire en toute sécurité, pendant les longues heures que dure un voyage. En effet, demeurer longtemps penché sur une surface horizontale fait subir une énorme pression au cou ce qui finit par créer le syndrome « Text Neck ». Plusieurs voyageurs et de nombreux enfants en sont atteints. On peut donc l’offrir au cuisinier qui prend ses recettes sur une tablette, à l’étudiant qui consulte ses notes et aux enfants qui adorent les jeux.

► kekostand.com

4

Photo courtoisie

Créé par Daniel Jasmin, fils de l’écrivain Claude Jasmin, Bagou est un jeu de société permettant d’enrichir son vocabulaire, de déjouer les pièges de la langue française et de garder son cerveau alerte. Le jeu traditionnel ayant connu un immense succès, il est désormais disponible en version numérique. Si l’on prend plaisir à jouer en famille ou entre amis avec la version originale, l’application s’adresse plutôt aux solitaires. La version de base est offerte gratuitement sur Apple Store ou Google Play Store. À noter que pour chaque jeu vendu, 1 $ sera remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques (SCSP).

► jeubagou.com