Il gagne 50 000$ en 12 min. Et vous?

Un spécialiste du pot vend sa maison 2,25 millions $

Le fondateur et chef de la direction de la société montréalaise de cannabis Exka, Maxime Paris, a vendu sa maison de Montréal pour 2,25 millions $. Exka, spécialisée dans la culture et l’extraction de cannabis médical, a inauguré en mai un laboratoire de recherche scientifique axé sur le cannabis à Mirabel, au nord de la métropole.

L’ancien patron de François Legault vend en Estrie

Jean-Pierre Delisle, l’ancien patron du premier ministre François Legault à l’époque où il était comptable chez Clarkson Gordon, au début de sa carrière, a mis en vente une maison dans un secteur de villégiature de l’Estrie pour 2,7 millions $. « Vous ne trouverez pas une résidence mieux construite que celle-ci, dont les plans ont été conçus par un architecte sous l’œil avisé du proprio », s’enthousiasme la courtière Lois Hardacker, de Royal Lepage. Jean-Pierre Delisle est également administrateur de Transat A.T. depuis 2007.

Comparez vos revenus à ceux de Bernard Arnault

Le site d’informations financières français Mataf.net propose un intéressant outil qui permet de comparer ses revenus à ceux du milliardaire français Bernard Arnault, qui a fait fortune dans le luxe. Par exemple, une personne qui gagne 50 000 $ par année y apprend qu’Arnault gagne ce salaire annuel en seulement 12 minutes. En imaginant un taux d’imposition de 75 %, il faudrait alors 49 minutes à Arnault pour gagner ce salaire. Pour vous prêter au jeu : www.mataf.net/fr/lab/bernard

La femme de Laurent Beaudoin vend à des Chinois

Claire Bombardier Beaudoin, l’épouse de l’ancien président de Bombardier Laurent Beaudoin, a vendu la maison familiale dans une ville cossue de l’île de Montréal pour 5,9 millions $. Les deux acheteurs, dont un habite à Guangzhou, une vaste ville portuaire au nord-est de Hong Kong, ont été représentés lors de la transaction par une résidente de Brossard, Jian Ping Cai, montrent des documents. « Résidence majestueuse en pierre située [...], parmi les avenues les plus prestigieuses [...]. Sise sur un énorme lot avec piscine creusée, cette demeure traditionnelle sur 3 étages est dotée de 6+1 chambres à coucher, aires de vie dégagées, garage double avec immense allée, et plus encore ! » décrivait le courtier Joseph Montanaro, de Sotheby’s, en juin. La maison avait d’abord été mise en vente pour 7,7 millions $.

Une Bugatti plus « abordable »

Le constructeur Bugatti a dévoilé, cette semaine, la nouvelle Bugatti Chiron Noire, un modèle censé coûter un sixième du prix de la Bugatti super exclusive dite La Voiture Noire, qui se détaille 18,7 millions $ US. Même si elle est plus abordable, la Chiron Noire sera produite à seulement vingt exemplaires. Deux versions seront offertes : la Noire Élégance et la Noire Sportive. Dotée de 1500 chevaux, la Chiron atteint 100 km/h en seulement 2,4 secondes.